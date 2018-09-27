В полиции Киева подтвердили гибель своего сотрудника в ДТП с участием такси

Полицейский ехал на работу в такси

В ДТП с участием такси в Киеве погиб сотрудник полка полиции особого назначения №1 Владимир Маргулис.

По данным столичной полиции, полицейский работал в правоохранительной структуре с января 2017 года. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким коллеги.

Там уточнили, что смертельная авария произошла на проспекте Лобановского.

Напомним, авария произошла утром в четверг, 27 сентября. Полицейский ехал на работу в такси. Водитель Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ.