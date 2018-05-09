В полиции Киева отреагировали на блокирование Интера активистами

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По данным полиции, в акции принимают участие около 70 человек
Фото: Национальный корпус

По данным полиции, в акции принимают участие около 70 человек

Полиция Киева намерена не допустить провокаций и конфликтов на месте проведения акции под зданием телеканала Интер.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Полиция охраняет общественный порядок и своим присутствием обеспечивает защиту от радикальных и провокационных действий. Правоохранители будут реагировать на любые нарушения и действовать в соответствии с действующим законодательством", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По данным полиции, в акции принимают участие около 70 человек.

Напомним, что 9 мая активисты начали блокировать здание телеканала Интер с требованием лишить канал лицензии за "системную антиукраинскую редакционную политику".

Акцию спровоцировал скандальный ролик Интера к 9 мая, который раскритиковали пользователи интернета через слова ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове