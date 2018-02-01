В поликлинике Днепра произошел пожар: с огнем боролись 50 спасателей

В поликлинике Днепра по улице Титова в помещении, где находилось около 450 человек, произошел пожар.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, огонь удалось полностью ликвидировать в 14:58 четверга, 1 февраля.
Информация о пожаре на горячую линию ГСЧС поступила в 12:57.
Указывается, что на площади 20 квадратных метров на 4 этаже загорелись простенки и перекрытия.
Все посетители покинули горящее здание больницы до прибытия пожарной бригады.
В результате пожара никто не пострадал.
"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Выяснением обстоятельств и причин пожара занимаются правоохранительные органы", - сообщили в ГСЧС.
Ранее НВ сообщало, что в Австрии прогремел взрыв на складе боеприпасов.
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