В поликлинике Днепра произошел пожар: с огнем боролись 50 спасателей

В поликлинике Днепра по улице Титова в помещении, где находилось около 450 человек, произошел пожар.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, огонь удалось полностью ликвидировать в 14:58 четверга, 1 февраля.

Информация о пожаре на горячую линию ГСЧС поступила в 12:57.

Указывается, что на площади 20 квадратных метров на 4 этаже загорелись простенки и перекрытия.

Все посетители покинули горящее здание больницы до прибытия пожарной бригады.

В результате пожара никто не пострадал.

"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Выяснением обстоятельств и причин пожара занимаются правоохранительные органы", - сообщили в ГСЧС.

Ранее НВ сообщало, что в Австрии прогремел взрыв на складе боеприпасов.