«Находимся в прямой зоне поражения». Российские войска могут ударить по любому району Харькова — полиция 21 июля, 15:38 Харьков после обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские войска могут ударить по любому району Харькова, город находится в прямой зоне поражения.

Об этом заявил начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, сообщает пресс-служба полиции.

«Застраховаться, что ракета не прилетит в любой район Харькова, никто не может. Мы находимся в прямой зоне поражения. Любой уголок Харькова – место возможного поражения Российской Федерации», – сказал он.

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По его словам, если горожане должны выходить на улицу, то следует находиться в тех местах, где рядом есть укрытия.

«Если есть необходимость выходить в город – находится в тех местах, где рядом есть какие-то укрытия. Будь то станции метрополитена, бомбоубежища, помещения, оборудованные подземными хранилищами или паркингом, например. Эти помещения должны быть рядом, чтобы люди могли укрыться», — сказал он.

Утром в четверг, 21 июля, российские оккупанты обстреляли один из самых густонаселенных районов Харькова. 17 человек ранены.

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