Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

В полиции рассказали о конфликте в киевском супермаркете, который закончился смертью посетителя

5 апреля, 15:27
3254
Цей матеріал також доступний українською
В полиции рассказали о конфликте в киевском супермаркете, который закончился смертью посетителя - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

Личность подозреваемого пока не установлена

Правоохранители рассказали подробности конфликта между двумя мужчинами в одном из супермаркетов Киева, после которого один из них скончался.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, смерть 33-летнего потерпевшего наступила не в самом торговом зале, а немного позже по месту его жительства.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили его знакомые.

"Как установил правоохранители, накануне между ним и неизвестным лицом возник конфликт в помещениях супермаркета. После словесной перепалки подозреваемый ударил мужчину, тот потерял сознание и упал. Правонарушитель тем временем с места происшествия скрылся", - рассказал начальник Оболонского управления НП Виталий Быков.

При этом отмечается, что точная причина смерти потерпевшего будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины (до 10 лет лишения свободы).

В то же время личность подозреваемого пока не установлена.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о конфликте в одном из столичных супермаркетов, во время которого мужчина нанес своему оппоненту смертельный удар в голову, и опубликовали видео инцидента.

Теги:   Убийства Драка Супермаркеты Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

События

Сегодня, 09:22

img
В Киеве в воскресенье проходит полумарафон, какие улицы перекрыты – трансляция
Футбол

Сегодня, 20:30

img
Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу - видео
События

Сегодня, 02:13

img
Убийство Гандзюк: Гордеев прокомментировал свою отставку

ТОП 3

События

Сегодня, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
9141
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
4945
События

Сегодня, 05:00

img
В Киевской области произошел пожар на складе Новой почты
4913