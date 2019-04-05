В полиции рассказали о конфликте в киевском супермаркете, который закончился смертью посетителя 5 апреля, 15:27 3254 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Киев Оперативный Личность подозреваемого пока не установлена Скриншот с видео Киев Оперативный

Правоохранители рассказали подробности конфликта между двумя мужчинами в одном из супермаркетов Киева, после которого один из них скончался.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, смерть 33-летнего потерпевшего наступила не в самом торговом зале, а немного позже по месту его жительства.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили его знакомые.

"Как установил правоохранители, накануне между ним и неизвестным лицом возник конфликт в помещениях супермаркета. После словесной перепалки подозреваемый ударил мужчину, тот потерял сознание и упал. Правонарушитель тем временем с места происшествия скрылся", - рассказал начальник Оболонского управления НП Виталий Быков.

При этом отмечается, что точная причина смерти потерпевшего будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины (до 10 лет лишения свободы).

В то же время личность подозреваемого пока не установлена.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о конфликте в одном из столичных супермаркетов, во время которого мужчина нанес своему оппоненту смертельный удар в голову, и опубликовали видео инцидента.