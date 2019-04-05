В полиции рассказали о конфликте в киевском супермаркете, который закончился смертью посетителя
Правоохранители
рассказали подробности конфликта между двумя мужчинами в одном из супермаркетов
Киева, после которого один из них скончался.
Как сообщили в
столичном управлении Нацполиции, смерть 33-летнего потерпевшего наступила не в
самом торговом зале, а немного позже по месту его жительства.
Тело мужчины без
признаков жизни обнаружили его знакомые.
"Как установил
правоохранители, накануне между ним и неизвестным лицом возник конфликт в
помещениях супермаркета. После словесной перепалки подозреваемый ударил мужчину,
тот потерял сознание и упал. Правонарушитель тем временем с места происшествия
скрылся", - рассказал начальник Оболонского управления НП Виталий Быков.
При этом
отмечается, что точная причина смерти потерпевшего будет известна после судебно-медицинской
экспертизы.
Начато уголовное
производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК
Украины (до 10 лет лишения свободы).
В то же время
личность подозреваемого пока не установлена.
Ранее пользователи
соцсетей сообщили о конфликте в одном из столичных супермаркетов, во время
которого мужчина нанес своему оппоненту смертельный удар в голову, и опубликовали видео инцидента.