«Единство в противодействии врагу». Важную роль в ликвидации дронов-камикадзе сыграли сообщения граждан о воздушной опасности — полиция

17 октября, 15:24
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17 октября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

17 октября оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В понедельник, 17 октября, важную роль в успешной ликвидации дронов-камикадзе сыграли сообщения граждан о воздушной опасности, заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Важную роль в успешной ликвидации беспилотников сыграли и своевременные сообщения граждан о воздушной опасности. Каждое такое обращение мгновенно передается соответствующим подразделениям Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении Небитова в Telegram.

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Небитов призвал всех в случае подозрительных звуков или появления в небе летательных объектов немедленно извещать об этом полицию, военных или другие силовые структуры.

«Благодарю громады за единство в противодействии врагу», — написал он.

Утром в понедельник, 17 октября, Россия атаковала Киев дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые ударыДроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали три человека, еще четверо пострадали.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил пять попаданий дронов-камикадзе - из 28 иранских БПЛА, летевших на Киев.

https://www.youtube.com/watch?v=Mf0LdWBhZCg&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киевская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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