В полиции прокомментировали данные о драке футбольных болельщиков в центре Киева Сегодня, 10:38 1103 Цей матеріал також доступний українською Информатор После драки в центре Киева с жалобами в полицию никто не обращался Информатор

Патрульная полиция накануне вечером выезжала на вызов о драке на Крещатике в Киеве, однако на месте никого не оказалось.

Как сообщили Интерфакс-Украина в департаменте патрульной полиции, с жалобами к правоохранителям никто не обращался.

"В результате драки потерпевших нет, заявления в полицию не поступали", - отметили в патрульной полиции.

В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что вызов поступил в 22.40. На место прибыли патрульные, а следственно-оперативная группа не выезжала.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на Крещатике произошла массовая драка.

По информации сообщества Troublemakers & Ultras Action, подрались футбольные фанаты киевского Динамо и немецкого Айнтрахта.

Фанаты немецкого клуба прилетели в Киев, чтобы попасть на матч Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт, который состоится в Харькове.

