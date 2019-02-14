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В полиции прокомментировали данные о драке футбольных болельщиков в центре Киева

Сегодня, 10:38
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Информатор

После драки в центре Киева с жалобами в полицию никто не обращался

Патрульная полиция накануне вечером выезжала на вызов о драке на Крещатике в Киеве, однако на месте никого не оказалось.

Как сообщили Интерфакс-Украина в департаменте патрульной полиции, с жалобами к правоохранителям никто не обращался.

"В результате драки потерпевших нет, заявления в полицию не поступали", - отметили в патрульной полиции.

В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что вызов поступил в 22.40. На место прибыли патрульные, а следственно-оперативная группа не выезжала.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на Крещатике произошла массовая драка.

По информации сообщества Troublemakers & Ultras Action, подрались футбольные фанаты киевского Динамо и немецкого Айнтрахта.

Фанаты немецкого клуба прилетели в Киев, чтобы попасть на матч Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт, который состоится в Харькове.

Теги:   Полиция Крещатик Драка болельщиков Драка Киев

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