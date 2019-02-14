В полиции прокомментировали данные о драке футбольных болельщиков в центре Киева
Патрульная полиция накануне вечером выезжала на вызов о драке на Крещатике в Киеве, однако на месте никого не оказалось.
Как сообщили Интерфакс-Украина в департаменте патрульной полиции, с жалобами к правоохранителям никто не обращался.
"В результате драки потерпевших нет, заявления в полицию не поступали", - отметили в патрульной полиции.
В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что вызов поступил в 22.40. На место прибыли патрульные, а следственно-оперативная группа не выезжала.
Ранее сообщалось, что в центре Киева на Крещатике произошла массовая драка.
По информации сообщества Troublemakers & Ultras Action, подрались футбольные фанаты киевского Динамо и немецкого Айнтрахта.
Фанаты немецкого клуба прилетели в Киев, чтобы попасть на матч Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт, который состоится в Харькове.