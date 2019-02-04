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В полиции опровергли информацию об избиении священника УПЦ МП в Тернопольской области

Сегодня, 09:12
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news.church.ua

Правоохранители выясняют обстоятельства религиозного инцидента близ храма в селе Гнездичное

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало прокомментировал религиозный инцидент близ храма в селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области.

По словам Тракало, конфликт, который перерос в потасовку между сторонниками разных церквей, возник из-за несогласования времени проведения богослужения, сообщает Украинская правда.

Он отметил, что полиция выполняла свои обязанности по охране порядка в соответствии с законодательством.

"Правоохранители разделили две стороны - во избежание конфликта и общественного противостояния. Отдельные граждане одной из религиозных конфессий, при поддержке привезенных не местных соратников, начали конфликтовать с представителями правоохранительных органов, пытаясь войти в культовое сооружение, несмотря на предварительные договоренности между двумя межконфессиональных общинами. В результате - произошел конфликт", - отметил Тракало.

Он подчеркнул, что применения силы со стороны полиции не было.

"Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивали 25 сотрудников полиции. Они принимали меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения конфликтной ситуации. Один из священников обратился к медикам с жалобами на боли в голове, ему оказали медпомощь. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента", - рассказал Тракало.

Отдельно спикер Нацполиции отметил отсутствие на месте инцидента подразделений спецназначения.

"Их не было и не могло быть, поскольку спецподразделения выполняют поставленные государством и, исходя из оперативной обстановки, задачи. А не занимаются решением не возложенных на них функций", - заявил он.

Он добавил, что правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 УК - хулиганство.

Ранее в УПЦ МП заявили, что неизвестные мужчины вместе с полицией избили священника Свято-Преображенского храма села Гнездичное Збаражского района Тернопольской области.

Теги:   Тернопольская область УПЦ МП

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