В полиции обнародовали подробности спецоперации КОРД в Киеве Сегодня, 18:35 835 Цей матеріал також доступний українською Патрульная полиция Украины Патрульные совместно с КОРДом задержали мужчин, вероятно, причастных к нападению Патрульная полиция Украины

В патрульной полиции раскрыли детали спецоперации по задержанию группы вооруженных лиц на Харьковском шоссе в Киеве.

Согласно сообщению, подозреваемые причастны к попытке ограбления предпринимателя, который арендует помещение под овощебазу на улице Каховской.

По словам потерпевшего, 15-20 неизвестных, угрожая оружием, требовали определенную сумму денег. Во время разбойного нападения они трижды выстрелили из оружия, в результате чего был ранен отец предпринимателя. По предварительным данным, одна пуля попала ему в ногу. Кроме того, вымогатели били по руке деревянной битой.

Предприниматель отказался отдавать деньги, после чего неизвестные скрылись на автомобилях Skoda и Mercedes. Для розыска разбойников в Киеве объявили план Перехват.

Одну из подозреваемых машин - белый Mercedes - патрульные остановили на Харьковском шоссе. В салоне находились четверо мужчин, вероятно, причастных к разбойному нападению. На место также прибыли полицейские КОРДа, которые задержали всех мужчин.

Напомним, что спецоперация с привлечением спецподразделения Нацполиции КОРД произошла 8 апреля на Харьковском шоссе в Киеве.