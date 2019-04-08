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В полиции обнародовали подробности спецоперации КОРД в Киеве

Сегодня, 18:35
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В полиции обнародовали подробности спецоперации КОРД в Киеве - фото

Патрульная полиция Украины

Патрульные совместно с КОРДом задержали мужчин, вероятно, причастных к нападению

В патрульной полиции раскрыли детали спецоперации по задержанию группы вооруженных лиц на Харьковском шоссе в Киеве.

Согласно сообщению, подозреваемые причастны к попытке ограбления предпринимателя, который арендует помещение под овощебазу на улице Каховской.

По словам потерпевшего, 15-20 неизвестных, угрожая оружием, требовали определенную сумму денег. Во время разбойного нападения они трижды выстрелили из оружия, в результате чего был ранен отец предпринимателя. По предварительным данным, одна пуля попала ему в ногу. Кроме того, вымогатели били по руке деревянной битой.

Предприниматель отказался отдавать деньги, после чего неизвестные скрылись на автомобилях Skoda и Mercedes. Для розыска разбойников в Киеве объявили план Перехват.

Одну из подозреваемых машин - белый Mercedes - патрульные остановили на Харьковском шоссе. В салоне находились четверо мужчин, вероятно, причастных к разбойному нападению. На место также прибыли полицейские КОРДа, которые задержали всех мужчин.

Напомним, что спецоперация с привлечением спецподразделения Нацполиции КОРД произошла 8 апреля на Харьковском шоссе в Киеве. 

Теги:   Киев

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