Достаточно желания одного из родителей. В полиции назвали условие для эвакуации детей из зоны боевых действий 29 июля, 20:33 В Донецкой области сейчас находятся примерно 52 тысяч детей (Фото:Національна поліція України/Facebook)

Полиция Донецкой области будет эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

«Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться, и при наступлении тяжелых последствий они будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сотрудники полиции разъясняют родителям, что эвакуация предполагает и обеспечение жильем и предоставление всей необходимой помощи.

По данным правоохранителей, в Донецкой области сейчас находятся примерно 52 тысяч детей. А в населенных пунктах непосредственно у линии огня остаются проживать более 470 многодетных семей, в которых воспитывается 1672 ребенка

«В ходе операции правоохранители обходят каждый дом, где есть дети. Цель — выяснить, сколько детей и почему остаются в Донецкой области, сколько уехали и кто рассматривает возможность эвакуации», — добавили правоохранители.

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