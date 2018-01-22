В Покровске вспыхнул метан на шахте: восемь горняков пострадали

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На момент аварии на аварийном участке было 406 человек
Фото: Pixabay

На момент аварии на аварийном участке было 406 человек

На частном Шахтоуправление Покровское (Донецкая область) восемь шахтеров пострадали в результате вспышки метана на блоке №10.

Пострадавшие получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу.

"ЧП произошло в 16:22, в то время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке - 37", - сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он добавил, что всех горняков оповестили об аварии, все рабочие поднялись на поверхность.

Работы же на аварийном блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Ранее сообщалось, что 12 июня на шахте Новодонецкая в Донецкой области произошла вспышка метана.

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