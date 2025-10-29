В Покровске уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на въезде в город 29 октября 2025 года (Фото: Скриншот видео / DeepState)

В Покровске Донецкой области Силы обороны Украины уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на въезде в город, пишет портал DeepState в среду, 29 октября.

По данным аналитиков, триколор обнаружили примерно в 9:40 29 октября, уже в 10:40 он был уничтожен.

DeepState называет ситуацию в городе сложной, Покровск является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.

Силы обороны прилагают большие усилия, чтобы нанести РФ максимальные потери, говорится в сообщении.





Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги.

26 октября в Генштабе ВСУ подтвердили, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска.

28 октября украинские военные заявили, что российские войска прорвали оборону в окрестностях Мирнограда, где идут интенсивные уличные бои. В ВСУ 29 октября опровергли наличие оккупантов в Мирнограде.

7 корпус ДШВ сообщил, что для окружения Покровской агломерации россияне привлекли около 11 тысяч оккупантов. ISW писал, что россияне сужают «карман» между Покровском и Мирноградом, но вряд ли захватят город до середины ноября.