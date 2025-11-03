Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло рассказал в эфире Radio NV , зачем была операция ГУР в Покровске , какую задачу сейчас выполняют в городе Силы обороны и что думает о заявлениях основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнеги об отводе войск из покровско-мирноградской агломерации.

— О Покровске. Я увидел такую волну определенной эйфории, восторга у людей на фоне того, что ГУР осуществляет довольно лихую высадку на вертолетах, что это даст возможность чуть ли не зачистить Покровск. Однако сейчас, наблюдая за картами DeepState, как враг и где уже обустроил свои красные зоны, становится понятно, что, наверное, не стоит раздувать переможеньки, потому что, скорее всего, это прикрытие отхода — и не более. Согласны ли вы с таким мнением?

— Я думаю, что, конечно, это есть в планах украинского командования, потому что сохранить логистические маршруты для возможного выхода войск — это просто архиважно.

Из того, что мне известно: действительно такая операция осуществляется на первом этапе, потому что, кроме ГУРовцев, туда перебросили подразделения и вновь созданных штурмовых войск, и спецназ военной службы правопорядка, и подразделения Сил специальных операций. Также туда, в тот район, подтягиваются механизированные бригады. То есть, в принципе, есть насыщенность украинскими спецподразделениями с гораздо большим боевым духом.

Прикрытие путей для отхода — насколько это возможно, хотя бы обеспечить эту горловину в четыре километра — это абсолютно понятно. Но параллельно с тем происходит операция по улучшению тактического положения и с попыткой, где это возможно, где есть серые зоны, зачищать россиян.