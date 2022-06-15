Сутки прошли неспокойно. В Донецкой области враг обстрелял железнодорожные пути, разрушен вагон с гумпомощью — мэр 15 июня, 11:38 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 15 июня, в Покровске российские войска обстреляли железнодорожные пути, разрушен вагон с гуманитарной помощью.

Об этом сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин в Telegram.

По его словам, минувшие сутки в общине прошли неспокойно, ночью были слышны взрывы.

Требушкин заявил, что ночью произошел обстрел железнодорожных путей, в результате разрушен вагон с гуманитарной помощью (продуктами), повреждены железнодорожные пути, оборвана линия электропередач.

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«Погибших и травмированных нет. Обнаружены повреждения окна и кровли одного из частных домов», - написал он.

По словам мэра, другие факты относительно пострадавших и разрушений в результате обстрелов в Покровской общине устанавливаются.

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