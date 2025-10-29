— Темой номер один сейчас является ситуация в Покровске. Она критическая с точки зрения логистики, которая у нас сейчас кардинально нарушена в городе Покровск. Со вчерашнего дня, насколько мне известно, уже в городе работали пилоты вражеских БпЛА. Сегодняшнее обновление карты Deepstate показало нам гигантское расширение серой полосы по всему городу, в том числе и на его западных окраинах. Сейчас Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы как-то улучшить ситуацию. Но то, к чему оно пришло сейчас, Михаил, какие у вас мысли по этому поводу? Это тот логический процесс, который должен был произойти? Или это снова ложь, несвоевременное донесение определенной информации снизу вверх? Какие выводы можем делать относительно ситуации в Покровске?

— На самом деле, если не смотреть на ситуацию в Покровске абстрагировано, а все же анализировать то, что происходило в течение последних нескольких лет, а особенно за последние два года, когда Россия начала развивать тактику малых штурмовых групп, когда они использовали опыт, который еще был наработан так называемым ЧВК Вагнер, которые работали в рамках Вооруженных сил России. Этому проекту ЧВК Вагнер предоставили свободу использования новейших подходов, новейших тактических приемов, которые были отработаны как раз именно в этом формате, когда использовались заключенные, когда личный состав не берегли, что является традиционным для россиян. Но в Вагнере это дошло до такой технологической модели, когда человек ничего не стоит. И, в принципе, сейчас этот подход используется в российской армии уже абсолютно нормально.

Все понимают, что те российские военные, которые просочились в Покровск, — это суицидники. Фактически так воевать нельзя. Если посмотреть в любой устав — хоть американский, хоть российский, хоть любой страны — это не соответствует традиционным подходам, потому что этот солдат или два солдата, которые куда-то проникают, они не обеспечены никакой поддержкой, кроме дронов. То есть дроны сейчас выполняют задачи и разведки, и логистики, и любого другого боевого и небоевого обеспечения. Такова реальность.