Полковник, начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой рассказал в интервью Radio NV о ситуации в Покровске и Мирнограде , тактике врага и его «скотском» отношении к своим солдатам.

— Для начала объясните: у нас есть десантно-штурмовые войска, не так давно были созданы штурмовые войска ВСУ, которые возглавил бывший командир 33-го штурмового полка, полковник Валентин Манько. В чем отличия?

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— Позволю себе ссылку на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который давал комментарии и разводил эти два рода войск. По замыслу главнокомандующего, ДШВ всегда были, есть и будут элитой, штурмовой элитой, которая предназначена для десантных маневренных операций: для выхода в тыл, автономных действий, перекрытия логистики. Условно говоря, для перекрытия Фермопил каких-то, чтобы окружить каких-то спартанцев или греков, надо было бы персам Фермопилы занять, тогда разбить эту группировку войск.

На уровне планирования отдельных самостоятельных, самодостаточных операций — это именно ДШВ.

Что говорит главнокомандующий о штурмовых войсках? Когда есть прорыв и выход противника во фланг бригады ТрО, они занимают какое-то село, создают угрозу, начинает шататься целая полоса обороны. Должен быть на тактической глубине и в оперативной глубине у вас резерв, который может выполнить задачу: восстановить линию, выйти на контрудар, ликвидировать угрозу и восстановить нашу полосу обороны. Это то, о чем говорил Александр Сырский, имеет определенный смысл.