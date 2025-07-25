«Оборона не плотная и не налаженная». В Покровске работают не ДРГ, а просачивается пехота РФ среднего качества — угрозы анализирует Шарп
Покровск в апреле 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Военный обозреватель Давид Шарп в эфире Radio NV рассказал, почему это не диверсионные группы россиян проникают в Покровск, и что будет, если начнутся бои в городе.
Давид Шарп
По поводу ситуации в Покровске я бы хотел сказать пару слов.
На мой взгляд, вот этот термин «диверсионно-разведывательной группы» очень инфляционное значение приобрел.