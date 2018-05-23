В поисках экстрима. Полиция рассказала о несовершеннолетних зацеперах в киевском метро

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В метро Киева участились случаи с экстремалами на крышах вагонов

В метро Киева участились случаи с экстремалами на крышах вагонов

С начала года в метро Киева полиция зафиксировала 12 любителей покататься на крышах вагонов метро.

Как рассказали в пресс-службе столичного ведомства, среди них было пять несовершеннолетних.

Один из подобных случаев произошел недавно на станции метро Дарница. Пассажиры заметили двух девушек между вагонами поезда. Подростков сняли на платформу. На их родителей составили административные протоколы за невыполнение ими обязанностей по воспитанию своих детей.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Материалы по всем 12-ти нарушителям направили в районные суды Киева для определения наказания.

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