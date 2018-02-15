В поезде Киев-Москва пограничники обнаружили среди угля 8 кг ювелирных изделий

Украинские пограничники во время проверки поезда Киев-Москва в пункте контроля Конотоп обнаружили крупную партию ювелирных изделий.

Контрабанда была спрятана среди угля, сообщили в ГПСУ.

"Совместная межведомственная группа при осмотре рабочего тамбура одного из пассажирских вагонов, в ящике для угля обнаружила семь пакетов с ювелирными изделиями", - говорится в сообщении.

Как уточнили пограничники, речь идет о более 700 единицах украшений, выполненных из серебра, общий вес которых составил почти восемь килограммов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области задержали женщину, которая пыталась нелегально вывезти в Россию 2 кг золота.