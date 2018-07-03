В подконтрольной "ЛНР" колонии насмерть отравились двое заключенных

В оккупированной террористами "ЛНР" колонии в городе Красный Луч Луганской области при выполнении работ по очистке канализации погибло двое заключенных.

Об этом сообщил правозащитник, координатор Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Вчера днем [2 июля], в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольная территория), произошел групповой смертельный случай", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, заключенные по приказу оккупационной администрации без специальных средств защиты чистили канализацию рядом с отстойником, куда стекаются все отходы колонии.

"В процессе работы, у обоих заключенных наступило отравление ядовитыми газами или парами. Один из заключенных упал в этот отстойник, и вчера так называемое "МЧС ЛНР" проводило мероприятия по извлечению тела заключенного", - отметил правозащитник.

По словам Лисянского, погибшим заключенным было меньше 25 лет.

Напомним, что полиция Луганской области задержала на подконтрольной Украины территории 37-летнего жителя Донецка, который был членом незаконного вооруженного формирования "ЛНР".