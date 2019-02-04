В Почаеве пьяный водитель сбил трех человек, в том числе полицейского
В ночь на
понедельник, 3 февраля, в Почаеве Тернопольской области автомобиль сбил патрульного
и двух гражданских.
Как сообщили в
облуправлении Нацполиции, инцидент произошел, когда правоохранители остановили
автомобиль Mitsubishi Outlander и как раз общались на обочине с его водителем.
В это время на
тротуар вылетел Volkswagen Golf под управлением мужчины, находившегося в
состоянии алкогольного опьянения.
Сбив патрульного,
остановленного полицейским водителя и его пассажира, он врезался в припаркованный Mitsubishi.
В результате
происшествия пострадавшие были госпитализированы с переломами и другими
травмами.
По словам виновника ДТП, несмотря на включенные проблесковые маячки машины патрульных, он ее не заметил.
В крови мужчины было обнаружено
более 2,5 промилле алкоголя.