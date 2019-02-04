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В Почаеве пьяный водитель сбил трех человек, в том числе полицейского

Сегодня, 15:25
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Нацполиция

Все трое пострадавших в результате ДТП были госпитализированы в больницу

В ночь на понедельник, 3 февраля, в Почаеве Тернопольской области автомобиль сбил патрульного и двух гражданских.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, инцидент произошел, когда правоохранители остановили автомобиль Mitsubishi Outlander и как раз общались на обочине с его водителем.

В это время на тротуар вылетел Volkswagen Golf под управлением мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Сбив патрульного, остановленного полицейским водителя и его пассажира, он врезался в припаркованный Mitsubishi.

В результате происшествия пострадавшие были госпитализированы с переломами и другими травмами.

Фото: Нацполиция

По словам виновника ДТП, несмотря на включенные проблесковые маячки машины патрульных, он ее не заметил.

В крови мужчины было обнаружено более 2,5 промилле алкоголя. 

Теги:   Патрульная полиция ДТП Тернопольская область

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