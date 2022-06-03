«Раздевали, избивали, под ноги стреляли». История о том, как месяц плена не сломал парамедика Ивана Мужнюка 3 июня, 11:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Иван Мужнюк спасает украинских военных на поле боя с 2015 года (Фото:via Facebook Christopher Occhicone)

За месяц плена украинский боевой медик столкнулся с яростью российских солдат в Чернобаевке, наслушался пропаганды в Крыму и увидел издевательства над мирными украинцами в оккупированной Новой Каховке.

В середине марта в Николаевской области шли ожесточенные бои. Российские военные пытались все ближе подобраться к областному центру, а украинские военные отбивали эти попытки.

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В этом месте и в это время оказался и Иван Мужнюк, парамедик, спасавший жизнь украинских воинов с 2015 года, со времен АТО. В Николаевской области он служил под флагами добровольческого медбатальона Госпитальеры.



На Николаевщине многие украинские бойцы получали ранения, и их нужно было эвакуировать непосредственно с поля боя в больницы, — этим и занимались Госпитальеры.



14 марта экипаж Мужнюка отправился на очередное задание.



— Нас никто не принуждал, — рассказывает он НВ. — Но ситуация и обстоятельства были такими, что ни один член моего экипажа не отказался. Хотя все понимали, куда лезли.



Вместе с военными парамедики прибыли на фронт, где как раз шло мощное сражение. В свистопляске пуль, взрывов и резких маневров весь экипаж реанимобиля — Мужнюк, санитар Николай, водитель Виталий и травмированный боец ВСУ — оказались в плену.



Захватившие украинцев солдаты врага еще не отошли от горячки боя, поэтому были разозлены и на адреналине.



— Они положили нас на брус [внешнее укрепление в блиндажах] и прикрывались нами при обстреле, когда наши давали сдачу, — вспоминает парамедик.

Мужнюк выжил.



А следующий месяц провел в плену.



Поля и Чернобаевка



После боя пленных передали разведке, которая находилась в полях. Захваченных парамедиков и военных со связанными руками бросили на землю и запретили выходить за пределы выделенного квадрата. На морозном воздухе украинцы и спали.



— У нас не было ни карематов, ни спальников. Руки не развязывали. И двое суток мы были под наблюдением на улице, — вспоминает Мужнюк. — Все тогда достаточно намерзлись и пообмораживали ноги.



Солдаты РФ особо не избивали пленных. Но в разговоре предупредили: «Если ваши войска пойдут в наступление, и нам придется отступать, мы вас с собой брать не будем».



На третий день украинцев вывезли в знаменитую Чернобаевку на Херсонщине. Здесь ими занималось уже другое российское подразделение. Мужнюка с прочими ребятами бросили в сырую глиняную яму.



В тот же день, 16 марта, украинские военные уже в четвертый раз уничтожили в Чернобаевке вертолеты и другую российскую военную технику. И россияне страшно рассвирепели.



— Они были очень злы, — вспоминает Мужнюк, — И все это, конечно, изливали на нас. И там уже были совсем другие подходы и общение: ребят раздевали, избивали, под ноги стреляли и ножи к горлу прикладывали. Много там было «веселых» штук.



Но все украинцы держались достойно, добавляет парамедик.



Пленным россияне не давали ни воды, ни еды. В яме продержали сутки.



— И, несмотря на то, что температура падала до минус 8, в яме накопилось много воды, — вспоминает парамедик. — Ребята ютились, грелись — кто стоя, кто в обнимку, кто как мог. Чтобы вы понимали: они бросили нас в яму с мокрой глиной, а на следующее утро, когда нас оттуда выводили, уже была пыль. Так мы своими телами [нагрели]…



Крым



На четвертый день плена Мужнюка вывезли в еще один город на Херсонщине — Новую Каховку, которую враг оккупировал еще 24 февраля.



Там парамедика и других пленных продержали два дня в холодных бетонных гаражах, а затем отправили в Крым, в Севастополь.



Мужнюк поместили в казарму одного из учебных заведений Черноморского флота РФ. Ее специально переделали для содержания украинских пленных: поставили двойную решетку и охрану.



Из одного ее окна был виден военный плац, на котором маршировала «юнармия» Путина, а из противоположного — Севастопольскую бухту. В последней стояли военные корабли и подлодки, на которые грузили ракеты, затем летевшие на украинские города.



Военные РФ допрашивали парамедика дважды-трижды за неделю. Но это еще было неплохо: пленных, имевших офицерские звания, допрашивали по два-три раза в день.



Один из допросов Мужнюка длился почти 4,5 часа — его вел представитель Следственного комитета РФ.



— Они узнали, что я АТОшник и участник событий 2 мая в Одессе. И очень интересовались, что там и как происходило. Потому что в РФ заведены по одному и другому эпизодам уголовные дела. Якобы АТО — это преступления против народа Донбасса, и допрашивали нас как свидетелей.



В Севастопольской казарме для пленных установили график: в 6 утра подъем, в 22−00 — отбой. После завтрака удерживаемые брали скамейки и садились перед телевизором смотреть российские новости. Украинцы шутили между собой, что таким образом их пытают.



— И когда даже как-то удавалось выводить конвойных на какие-то нормальные разговоры о том, как им здесь, в Крыму, живется, и действительно ли здесь все так хорошо, те отвечали: «Смотрите телевизор», — вспоминает парамедик. — Мы говорим: «Это понятно, телевизор телевизором. Но каково именно твое отношение, твои ощущения и впечатления от жизни?» На что он: «Смотрите телевизор, там вам расскажут, как мы все хорошо живем».



Военные РФ допрашивали парамедика Ивана Мужнюка два-три раза в неделю / Фото: via Facebook Ivan Muzhniuk

Мужнюка удивляло, насколько россияне пропитаны пропагандой. Даже представители ФСБ и Следственного комитета, имеющие высшее образование, несли чепуху об изготовлении украинцами биологического оружия против славянских народов.



— И этот вирус якобы должны передавать гуси, которые летели в Россию, чтобы там заражать население и убивать его, — вспоминает разговоры с россиянами Мужнюк. — Я говорю: «Раз такая история, что россияне-белорусы-украинцы — это славяне, один народ, то теоретически этот вирус должен и на нас действовать как-то?» На что получил ответ: «Я не биолог».



Новая Каховка



26 марта парамедика снова перевезли в Новую Каховку. Но в этот раз — в изолятор временного содержания в полицейском участке.



Несмотря на то, что россияне оккупировали город 24 февраля, в Новой Каховке проходили проукраинские митинги. И всех захваченных на них горожан россияне держали в этом же изоляторе. Поэтому компания парамедика состояла преимущественно из гражданских, которых пытались запугать оккупационные власти.



Камеры были маленькие: на 14 кв. м., рассчитанные на четырех человек. Но в них размещали до 18 украинцев.



— Здесь уже, в частности, и гражданских пытали и били. И много разных вещей делали, о которых я бы не хотел вспоминать, — говорит Мужнюк.



Он добавляет, что истории о том, что в таких местах ломают и простреливают ноги, ломают пальцы, выжигают Z на лбу и током пытают, — правда.



— Иногда были случаи, когда человека не то, что на допрос не водили. Ему даже обвинений не предъявляли, — вспоминает Мужнюк. — Просто это был элемент такого давления: когда несколько недель не водят на допросы, не выдвигают обвинения, а за стеной слышно, как проукраинских ребят бьют, пытают и кричат на них. Это тоже элемент психологического давления на этих людей.



К самому же Мужнюку здесь относились, как он говорит, «более или менее». А в некоторых случаях даже с уважением. Ведь из своих каналов оккупанты узнали, что он оказывал помощь в том числе и россиянам, попавшим в плен к украинцам под Николаевом.



В небольшой камере парамедика постоянно менялись люди. Однажды у него завязался разговор с парнем, которого содержали уже больше недели. Говорили о бытовых вещах и жизни друг друга.



— И тут парень делает паузу и говорит: «Спасибо, пацики». Мы не поняли: «Ты о чем?» А он говорит: «На самом деле, если бы не вы, это было бы тяжело. А с вами мы точно победим, и все будет Украина». И я понимаю, что как бы ни было — нам нужно выходить из плена, возвращаться и действительно продолжать делать то, что у нас есть. Потому что даже люди, находясь в оккупации, очень сильно на нас рассчитывают. И все мы поступаем правильно.



Да и сами военнопленные украинцы очень мотивированы, отмечает парамедик. На допросах они «искренне» рассказывают, что их заставили воевать и они никогда больше не вернутся в армию после освобождения из плена. Но между собой говорят только об одном: «Бл*ть, дайте только вернуться, дайте только вернуться».

В направлении свободы

14 апреля российские военные завязали Мужнюку глаза, связали руки и усадили в КАМАЗ. Вместе с еще четырьмя украинцами его около трех часов куда-то везли.



В одном из сел Херсонщины машина остановилась, ребят вывели и отправили колонной — одного за другим — в украинскую сторону. С противоположной стороны им на встречу шли пленные россияне.



Это был день обмена.



— После увольнения, как бы это не звучало, очень хотелось сильно надышаться воздуха, — вспоминает парамедик, долгое время проведший в маленькой камере СИЗО. — Просто где-нибудь пройтись, даже ночью, даже в обстреливаемом Николаеве.



Уже через несколько дней после обмена он решил вернуться на фронт. Но уже не добровольцем: Мужнюк мобилизовался как боевой медик в одно из подразделений морской пехоты.



Побратимы спрашивали его, нужно ли ему отдохнуть, и вообще есть ли настроение после плена возвращаться. Но Мужнюк долго не раздумывал.



— Я честно им тогда сказал, как есть: я больше 7 лет отдал войне, отдал тому, чтобы оказывать помощь тем, кто защищает мой дом и родных, мою страну. И какой-то месяц плена меня в обратном точно никак не убедит. Разговоры с россиянами дали совершенно четкое понимание — сами они не пойдут. Соответственно, их нужно выпроводить. Так что продолжим, возвращаемся.



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