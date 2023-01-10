Защитники Мариуполя. В плену до сих пор находятся около двух тысяч украинцев с Азовстали 10 января, 00:43 Украинский военный Дмитрий Козацкий на Азовстали (Фото:Дмитрий Козацкий)

Соучредитель Ассоциации семей защитников Азовстали Галина Клемпоуз сообщила, что в российском плену до сих пор находятся около двух тысяч украинских защитников и защитниц Мариуполя.



"Мы не можем публиковать точное количество, потому что это может повлиять на ситуацию. В плену до сих пор находится около двух тысяч защитников Азовстали – женщины и мужчины", – сообщила она.

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Клемпоуз подчеркнула, что по возвращении из плена людям необходимо определенное время для "прохождения всех нужных процессов".

"Это достаточно индивидуальные процессы. Какое-то время на определенные процедуры определить невозможно, все зависит от состояния здоровья. Если брать обобщенно - то это месяц-полтора желательно их не беспокоить. И чтобы они находились под наблюдением врачей с опекой родных людей рядом. Это индивидуальные моменты, потому что многие получили ранения в Мариуполе, многие защитники получили обострение состояния своего здоровья во время плена. Конкретных сроков назвать нереально", - заявила Клемпоуз.

Защитники Мариуполя в плену: что известно?

Защитники Мариуполя, которые после двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов, оказались в окружении на территории завода Азовсталь с ограниченным запасом лекарств, еды, питьевой воды и боеприпасов, в середине мая вынуждены были покинуть территорию завода и сдаться в плен.



16 мая командиры подразделений, находящихся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.

В течение нескольких дней украинские защитники покинули территорию Азовстали. Эвакуация проходила при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который записывал личные данные украинских военных и ООН. Украинских военных доставила в медучреждение оккупированного Новоазовска, а также на территорию колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся более 2500 защитников Мариуполя. Как писала Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников.



Президент заявлял, что взятых в плен защитников Мариуполя должны вернуть на подконтрольную территорию через процедуру обмена. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».

Освобождением украинских бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. В частности, 29 июня в рамках обмена пленных были освобождены 95 защитников с Азовстали, в частности, 43 — из полка Азов.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также 10 иностранцев.