В плен сдался российский военный, который вырос в Одессе и имеет там родственников

13 марта, 22:08
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В Киевской области двое российских военных сдались в плен (Фото:Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины via Facebook)

В Киевской области двое российских военных сдались в плен (Фото:Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины via Facebook)

В Киевской области двое российских военных сдались в плен украинским защитникам. Один из оккупантов вырос в Украине.

Об этом сообщает в Facebook командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечено, что оба оккупанта — военные 29 армии Восточного военного округа. Они служат в 36 отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригаде.

В частности, 41-летний старшина Галяминских Александр Владимирович — заместитель командира реактивно-артиллерийского взвода. А 31-летний ефрейтор Максимов Максим Андреевич — стрелок мотострелкового взвода.

По их словам, они не знали, что едут убивать мирное население Украины, а просто «заблудились» во время учений. Попав под прицельный обстрел ВСУ, экипаж покинул поврежденную БМП-2 и разбежался по лесам. Несколько дней горе-воины бродили по Полесью без еды и воды и, учитывая все обстоятельства, решили сдаться в плен украинским военным.

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Как отметили в ВСУ, старшина Галяминских вырос в городе Одесса, в 1999 году окончил мореходное училище. Сейчас там проживают его родной брат Андрей и дядя Валерий Александрович. Кроме того, его жена Лидия — коренная одесситка, у которой там тоже осталось много родственников: мама, тетя и другие близкие люди.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/330423715798290
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Пленные Война России против Украины

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