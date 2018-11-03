"В плане финансов были безграничные возможности": экс-игрок сборной Украины по футболу отказался работать на российском ТВ

По словам Левченко, за работу на российском ТВ ему предлагали большие деньги

Экс-игрок сборной Украины футболу Евгений Левченко рассказал, что ему предлагали работу на российском спортивном телеканале Матч ТВ.

В эфире Вацко Live Левченко заявил, что отказался работать на российском телевидении и уже четыре года не ездит в Россию.

"Несколько раз звонили с Матч ТВ, предлагали сотрудничество...Сказал им, что на данный момент совместная работа невозможна. Пока существует конфликт между странами, я не смогу объяснить самому себе причины того, что я еду туда работать. Для меня этот вопрос закрыт", - отметил он.

Экс-футболист рассказал, что "в плане финансов там были безграничные возможности".

"Это в разы больше, чем я получаю за работу и в Украине, и в Голландии", - сказал Левченко.

Евгений Левченко выступал за сборную Украины в 2002-2009 годах. Сейчас работает экспертом на украинских телеканалах Футбол 1 и Футбол 2.