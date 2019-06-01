В первое воскресенье лета в части Украины пройдут дожди — карта
Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, будет по-летнему теплой. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В большинстве центральных, северных и Харьковской областях ожидаются грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской — град и шквалы 15−20 м / с.
Температура воздуха днем 2 июня в среднем по Украине составит от +24 до +32 градусов.
Дождливо в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Во всех этих областях, кроме западных, ожидаются грозы.
На остальной территории будет тепло и даже жарко.