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В первое воскресенье лета в части Украины пройдут дожди — карта

Вчера, 21:06
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В первое воскресенье лета в части Украины пройдут дожди — карта - фото

fakty.ua

Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, будет по-летнему теплой. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В большинстве центральных, северных и Харьковской областях ожидаются грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской — град и шквалы 15−20 м / с.

Температура воздуха днем 2 июня в среднем по Украине составит от +24 до +32 градусов.

Дождливо в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Во всех этих областях, кроме западных, ожидаются грозы.

На остальной территории будет тепло и даже жарко.

Теги:   Прогноз погоды

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