В Переяславе снесли монумент в честь 300-летия «воссоединения» Украины с Россией

7 июля, 09:47
На данное время на площади Богдана Хмельницкого остался лишь постамент (Фото:Алексей Кулеба/t.me)

На данное время на площади Богдана Хмельницкого остался лишь постамент (Фото:Алексей Кулеба/t.me)

На площади Богдана Хмельницкого в Переяславе Киевской области демонтировали монумент, установленный в честь 300-летия так называемого «воссоединения» Украины с Россией.

Об этом в четверг, 7 июля, сообщил у себя в Telegram-канале глава ОВА Алексей Кулеба.

По его слова, памятник убрали по решению громады и местного самоуправления.

«Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в очередной раз доказали, что о „воссоединении“ или „дружбе“ с рашистами не может идти и речи», — подчеркнул Кулеба.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Памятники Киевская область Переяслав Война России против Украины

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