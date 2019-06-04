В Переяславе-Хмельницком возле отделения полиции произошли столкновения 4 июня, 23:12 Цей матеріал також доступний українською Скриншот/The INSIDER Ukraine Под отделением полиции жгли файера Скриншот/The INSIDER Ukraine

Возле отделения полиции в Переяслав-Хмельницком Киевской области устроили акцию протеста, во время которой между националистами и правоохранителями произошли стычки, сообщает Громадське.

Несколько сотен участников акции требовали наказать виновных в смерти 5-летнего Кирилла, реформировать полицию и отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова.

Силовики со щитами окружили здание отделения, а националисты, среди которых в частности правые С14, начали бросать в них камни и дымовые шашки.

Также они зажгли файеры и взрывали петарды. В случае, если кто-то подходил близко, полицейские применяли газовые баллончики.

К участникам акции вышел новый глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Отвечая на вопрос, почему на месте преступления не проводят следственные действия и оно даже не перекрыто, он ответил: «Уголовное производство расследует Государственное бюро расследований, с этим вопросом обращайтесь к ним».

Также чиновник отреагировал на то, что сначала сообщалось о ранении 5-летнего Кирилла от падения на камень. По словам главы полиции, когда ребенка доставили в больницу, такую ​​версию выдвинули врачи.

Он подтвердил, что оружие, из которого стреляли в мальчика, до сих пор не нашли.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Оба подозреваемых полицейских взяты под арест на 60 суток.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.