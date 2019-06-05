В Переяславе-Хмельницком похоронили ребенка, который умер от выстрела в голову Вчера, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Татьяна Тлявова/Facebook Ребенок умер от выстрела в голову Татьяна Тлявова/Facebook

В среду, 5 июня в Переяславе-Хмельницком похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, который умер в результате выстрела в голову.

Об этом сообщает ВВС.

Мальчика отпели во дворе дома в полной тишине.

В начале церемонии прощания бабушку Кирилла забрала скорая. Отец мальчика также находился на грани потери сознания, однако отказался от госпитализации.

После этого гроб с телом понесли на городское кладбище в сопровождении около сотни человек. Среди них была одна сотрудница полиции с цветами и мэр города Переяслав-Хмельницкий — Тарас Костин.

Одной из женщин стало плохо и она пересела в автомобиль.

Люди молчали и только иногда почти шепотом говорили об убийстве ребенка, «реформу полиции», «накажут или нет» виновных. По мнению местных, полицейских, подозреваемых в убийстве хотят «отмазать».

На кладбище люди стояли вокруг маленького гроба и молча слушали, как священник отпевает мальчика.

Родители тихо плакали.

«Это не так просто здесь стоять, ощущение, как потерял часть тела», — сказал на прощанье с ребенком священник.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

3 июня 5-летний мальчик умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Обоих подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.