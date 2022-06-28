В оккупированном Перевальске произошли мощные взрывы на вражеской военной базе — видео 28 июня, 11:09 В Перевальске горит военная база оккупантов (Фото:InformNapalm)

В оккупированном Перевальске Луганской области взрывается вражеская военная база.



Об этом сообщает волонтерское сообщество InformNapalm в Telegram.

В свою очередь, Стратегическое командование ВСУ сообщает, что взрывы происходят не на складе боеприпасов, а в расположении личного состава.

Видео дня

Отмечается, что Перевальск расположен в 60 километрах от позиций ВСУ.

27 июня появилась информация о масштабном пожаре на складе с боеприпасами российских оккупантов во временно оккупированном РФ Зимогорье под Луганском.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.