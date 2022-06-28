В оккупированном Перевальске произошли мощные взрывы на вражеской военной базе — видео
В Перевальске горит военная база оккупантов (Фото:InformNapalm)
В оккупированном Перевальске Луганской области взрывается вражеская военная база.
Об этом сообщает волонтерское сообщество InformNapalm в Telegram.
В свою очередь, Стратегическое командование ВСУ сообщает, что взрывы происходят не на складе боеприпасов, а в расположении личного состава.
Отмечается, что Перевальск расположен в 60 километрах от позиций ВСУ.
27 июня появилась информация о масштабном пожаре на складе с боеприпасами российских оккупантов во временно оккупированном РФ Зимогорье под Луганском.
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