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Коммунальщики убрали торговые точки из перехода под Шулявкой — фото

Сегодня, 15:02
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Коммунальщики убрали торговые точки из перехода под Шулявкой — фото - фото

Dmitriy Belotserkovets/Facebook

Следующим шагом должно стать приведение перехода в порядок

В понедельник, 24 июня, работники столичных коммунальных служб демонтировали торговые точки, которые были установлены в подземном переходе рядом со станцией метро Шулявская.

Об этом сообщил у себя в Facebook народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

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«Коммунальщики наконец-то очистили подземный переход под Шулявкой от роллетов. К сожалению, каждый такой процесс требует значительных бюрократических действий. Теперь основная задача балансодержателя навести порядок», — написал он, опубликовал свежие фото, сделанные уже после демонтажа МАФов.

Сколько именно торговых точек было убрано из перехода, не уточняется.

Теги:   Шулявская МАФ Киев

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