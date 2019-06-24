Коммунальщики убрали торговые точки из перехода под Шулявкой — фото Сегодня, 15:02 534 Цей матеріал також доступний українською Dmitriy Belotserkovets/Facebook Следующим шагом должно стать приведение перехода в порядок Dmitriy Belotserkovets/Facebook

В понедельник, 24 июня, работники столичных коммунальных служб демонтировали торговые точки, которые были установлены в подземном переходе рядом со станцией метро Шулявская.

Об этом сообщил у себя в Facebook народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

«Коммунальщики наконец-то очистили подземный переход под Шулявкой от роллетов. К сожалению, каждый такой процесс требует значительных бюрократических действий. Теперь основная задача балансодержателя навести порядок», — написал он, опубликовал свежие фото, сделанные уже после демонтажа МАФов.

Сколько именно торговых точек было убрано из перехода, не уточняется.