Успешное контрнаступление ВСУ не удивило Пентагон

14 сентября, 05:03
Поделиться:
Пэт Райдер отметил действия ВСУ (Фото:Пентагон)

Пэт Райдер отметил действия ВСУ (Фото:Пентагон)

Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что успешное контрнаступление ВСУ стало сюрпризом для российских оккупантов, но не удивило США и союзников.

«Я думаю, если кто и был удивлен… это, вероятно, россияне. Безусловно, с начала вторжения России в Украину мы видели, как украинцы демонстрируют чрезвычайную способность адаптироваться и использовать свои боевые возможности с большим эффектом», — заявил Райдер.

Видео дня

В время пресс-брифинга в Пентагоне он отметил, что украинские военные использовали военные возможности, которые открылись на поле боя. Большое значение также сыграли поставки оружия.

Райдер сообщил, что во время встречи в формате Рамштайн союзники договорились, что поставки будут сохранены и увеличены.

Читайте также:

Разрушения в Изюме Харьковской области (Фото:Офис президента) В Изюме оккупанты разрушили 80% города, погибло не менее тысячи человек

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

https://www.youtube.com/watch?v=Ip86oIvv99c
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Харьковская область Пентагон Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X