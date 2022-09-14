Успешное контрнаступление ВСУ не удивило Пентагон 14 сентября, 05:03 Пэт Райдер отметил действия ВСУ (Фото:Пентагон)

Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что успешное контрнаступление ВСУ стало сюрпризом для российских оккупантов, но не удивило США и союзников.



«Я думаю, если кто и был удивлен… это, вероятно, россияне. Безусловно, с начала вторжения России в Украину мы видели, как украинцы демонстрируют чрезвычайную способность адаптироваться и использовать свои боевые возможности с большим эффектом», — заявил Райдер.

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В время пресс-брифинга в Пентагоне он отметил, что украинские военные использовали военные возможности, которые открылись на поле боя. Большое значение также сыграли поставки оружия.

Райдер сообщил, что во время встречи в формате Рамштайн союзники договорились, что поставки будут сохранены и увеличены.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.



В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

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