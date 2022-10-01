Иранские дроны потерпели многочисленные неудачи в Украине — Пентагон 1 октября, 03:57 Обломки иранского дрона Shahed-136 (Фото:UkrArmyBlog/Twitter)

Заместительница министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер заявила, что иранские дроны, которые использует РФ, потерпели многочисленные неудачи.



Об этом сообщает CNN.

«Мы уже видели некоторые доказательства того, что БПЛА, связанные с Ираном, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине», — заявила Бейкер.

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Она отметила, что данные дроны не дают РФ большого технологического превосходства в войне.

«Мнение о том, что они являются определенным технологическим скачком, честно говоря, просто не находит подтверждения данными», — заявила замглавы Пентагона.

Инфографика: НВ

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные Силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за снабжения страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.

