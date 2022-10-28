Сперва — обучение. В Пентагоне уточнили порядок передачи систем NASAMS 28 октября, 21:18 Система противовоздушной обороны NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Украинские военные специалисты проходят обучение по программе подготовки для работы на системах противовоздушной обороны NASAMS, которая завершится в ближайшее время. После чего системы будут переданы Украине.

Об этом во время брифинга 28 октября в Пентагоне сказала заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

Она не озвучила конкретной даты, однако подчеркнула, что это обучение украинских специалистов будет завершено в ближайшее время.

Видео дня

«Программа обучения на этих системах (NASAMS — ред.) продолжается, и как только она завершится, системы будут готовы к отправке в Украину. Мы ожидаем, что программа обучения будет завершена в ближайшее время», — отметила представитель оборонного ведомства США.

27 октября министр обороны Ллойд Остин заявил, что Украина в начале ноября 2022 года получит от США системы противовоздушной обороны NASAMS. Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник США назвал точную дату, когда Киев может ожидать получения системы противовоздушной обороны NASAMS.

Ранее Пентагон указывал, что находится в процессе закупки двух этих зенитно-ракетных комплексов средней дальности.

Инфографика: НВ

В целом Украина ожидает восемь батарей NASAMS от США. Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включая еще шесть дополнительных батарей NASAMS и соответствующие снаряды к ним.

1 сентября заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте заявил, что системы NASAMS принесут реальную пользу на поле боя в Украине.