В Пентагоне не стали комментировать заявления россиян о полном захвате Бахмута

24 мая, 01:13
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Уничтоженный россиянами Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via)

Уничтоженный россиянами Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via)

Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США не будут делать публичных оценок боевым действиям в Бахмуте Донецкой области.

Он отметил лишь, что россияне контролируют значительную часть города.

«Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута», — заявил Райдер.

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20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Донецкая область Пентагон Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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