«С минимальным ущербом». В Пентагоне считают, что РФ пыталась попасть ракетами по военному полигону под Львовом — CNN

16 мая, 20:28
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Чиновник подчеркнул, что в результате атак был нанесен «минимальный ущерб». (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Чиновник подчеркнул, что в результате атак был нанесен «минимальный ущерб». (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Войска РФ выпустили ракеты большой дальности по военному учебному комплексу под Львовом, но нанесли «минимальный ущерб», сообщает CNN, со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

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По данным Пентагона, войска РФ за последние 24 часа выпустили ракеты большой дальности, которые, по-видимому, были нацелены на Яворивский военный полигон недалеко от Львова. Чиновник подчеркнул, что в результате атак был нанесен «минимальный ущерб».

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«Похоже, что они были нацелены на этот учебный центр, и опять же, то, что мы видим с нашей точки зрения, — это незначительные повреждения нескольких зданий», — заявил он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Львов Российская агрессия Ракеты Война в Украине Яворивский полигон

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