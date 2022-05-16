«С минимальным ущербом». В Пентагоне считают, что РФ пыталась попасть ракетами по военному полигону под Львовом — CNN 16 мая, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Чиновник подчеркнул, что в результате атак был нанесен «минимальный ущерб». (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Войска РФ выпустили ракеты большой дальности по военному учебному комплексу под Львовом, но нанесли «минимальный ущерб», сообщает CNN, со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

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По данным Пентагона, войска РФ за последние 24 часа выпустили ракеты большой дальности, которые, по-видимому, были нацелены на Яворивский военный полигон недалеко от Львова. Чиновник подчеркнул, что в результате атак был нанесен «минимальный ущерб».

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«Похоже, что они были нацелены на этот учебный центр, и опять же, то, что мы видим с нашей точки зрения, — это незначительные повреждения нескольких зданий», — заявил он.

Ранее Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал, Россия начала все чаще использовать советские противокорабельные ракеты Х-22, одной из причин перехода могут быть большие потери авиации.

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