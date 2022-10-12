Зимняя война. В Пентагоне ожидают, что ВСУ продолжат освобождение Украины с наступлением холодов
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Глава Пентагона Ллойд Остин уверен, что с наступлением холодов украинские защитники и защитницы продолжат освобождать Украину.
«Я ожидаю, что Украина в течение зимы продолжит делать все, что сможет для возвращения своей территории, и чтобы быть эффективной на поле боя. И мы будем делать все, что сможем, чтобы убедиться, что они имеют то, что нужно для эффективности», — заявил Остин.
По итогам встречи в рамках Рамштайн он подчеркнул, что международное сообщество во главе с США остается единым в необходимости увеличивать поддержку Украины.
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