В Пентагоне опровергли ложь Шойгу об уничтожении РСЗО HIMARS 3 августа, 05:29 РСЗО HIMARS в Украине (Фото:Андрей Ермак/Twitter)

Спикер Пентагона Тодд Брессил опроверг ложь министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении украинских РСЗО HIMARS.



Об этом сообщает Reuters.



«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова откровенно лживы», — заявил Брессил.



Он отметил, что украинские военные используют РСЗО HIMARS «с разрушительной точностью и эффективностью».

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2 августа командующий войсками оперативного командования Юг Андрей Ковальчук заявил, что украинские силы не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS.

Инфографика: НВ

Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила от США еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS. Всего у Украины уже 20 таких РСЗО.

1 августа минобороны РФ в который раз отчиталось о якобы уничтожении РСЗО HIMARS, которые российские захватчики увидели в окне одного из корпусов завода Украинские энергетические машины в Харькове.

Каких-либо реальных доказательств того, что они действительно уничтожили HIMARS, оккупанты традиционно не предоставили.

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