В Пентагоне опровергли ложь Шойгу об уничтожении РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS в Украине (Фото:Андрей Ермак/Twitter)
Спикер Пентагона Тодд Брессил опроверг ложь министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении украинских РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова откровенно лживы», — заявил Брессил.
Он отметил, что украинские военные используют РСЗО HIMARS «с разрушительной точностью и эффективностью».
2 августа командующий войсками оперативного командования Юг Андрей Ковальчук заявил, что украинские силы не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS.
Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила от США еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS. Всего у Украины уже 20 таких РСЗО.
1 августа минобороны РФ в который раз отчиталось о якобы уничтожении РСЗО HIMARS, которые российские захватчики увидели в окне одного из корпусов завода Украинские энергетические машины в Харькове.
Каких-либо реальных доказательств того, что они действительно уничтожили HIMARS, оккупанты традиционно не предоставили.
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