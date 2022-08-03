В Пентагоне опровергли ложь Шойгу об уничтожении РСЗО HIMARS

3 августа, 05:29
РСЗО HIMARS в Украине (Фото:Андрей Ермак/Twitter)

РСЗО HIMARS в Украине (Фото:Андрей Ермак/Twitter)

Спикер Пентагона Тодд Брессил опроверг ложь министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении украинских РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова откровенно лживы», — заявил Брессил.

Он отметил, что украинские военные используют РСЗО HIMARS «с разрушительной точностью и эффективностью».

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2 августа командующий войсками оперативного командования Юг Андрей Ковальчук заявил, что украинские силы не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS.

Инфографика: НВ
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Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила от США еще четыре американских реактивных системы залпового огня HIMARS. Всего у Украины уже 20 таких РСЗО.

1 августа минобороны РФ в который раз отчиталось о якобы уничтожении РСЗО HIMARS, которые российские захватчики увидели в окне одного из корпусов завода Украинские энергетические машины в Харькове.

Каких-либо реальных доказательств того, что они действительно уничтожили HIMARS, оккупанты традиционно не предоставили.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Сергей Шойгу Пентагон Война в Украине Война России против Украины РСЗО HIMARS

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