В Пентагоне обсуждают финансирование работы Starlink в Украине — СМИ 15 октября, 00:17 Starlink начал работать в Украине после полномасштабного вторжения армии РФ (Фото:Blignik/Twitter)

Министерство обороны США получило обращения от основателя SpaceX Илона Маска с просьбой взять на себя финансирование Starlink в Украине.



Об этом сообщает Associated Press.

Источник в Пентагоне подтвердил, что вопрос уже обсуждался на уровне руководства, но окончательного решения нет.

Минобороны США поддерживает связь с Илоном Маском в данном вопросе.

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Накануне появилась информация, что SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

В компании Маска сообщили, что до конца года нужно потратить порядка 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагону взять финансирование на себя.

В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.