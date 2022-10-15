В Пентагоне обсуждают финансирование работы Starlink в Украине — СМИ

15 октября, 00:17
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Starlink начал работать в Украине после полномасштабного вторжения армии РФ (Фото:Blignik/Twitter)

Starlink начал работать в Украине после полномасштабного вторжения армии РФ (Фото:Blignik/Twitter)

Министерство обороны США получило обращения от основателя SpaceX Илона Маска с просьбой взять на себя финансирование Starlink в Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

Источник в Пентагоне подтвердил, что вопрос уже обсуждался на уровне руководства, но окончательного решения нет.

Минобороны США поддерживает связь с Илоном Маском в данном вопросе.

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Накануне появилась информация, что SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

В компании Маска сообщили, что до конца года нужно потратить порядка 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагону взять финансирование на себя.

В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.

https://www.youtube.com/watch?v=GurX-ANwNfg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Пентагон Война в Украине Илон Маск Starlink Война России против Украины

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