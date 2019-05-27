В Пенитенциарной службе назвали причину бунта в одесской колонии Сегодня, 15:39 908 Цей матеріал також доступний українською Думская В ведомстве заявили, что заключенные «допустили акт неповиновения» Думская

Бунт в исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул во время «планового обыска».

Об этом заявила замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Наталья Билак, передает Думская.

«Во время проведения планового обыска осужденные допустили акт неповиновения. На место события прибыли сотрудники прокуратуры СБУ, ГСЧС, Нацгвардии», — рассказала чиновница.

Ранее сообщалось, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо правоохранителей.

Позже стало известно, что во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.