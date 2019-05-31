В Печерском суде Киева распылили неизвестное токсичное вещество 31 мая, 17:01 Цей матеріал також доступний українською succo/pixabay.com Обстоятельства привели к задержке и отложению судебных заседаний succo/pixabay.com

В Печерском райсуде Киева в четверг, 30 мая распылили неизвестное токсичное вещество.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Известно, что на третьем этаже Печерского районного суда Киева определенное лицо распылило неизвестное токсичное вещество.

В результате у работников аппарата и посетителей суда возникли проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания.

Обстоятельства привели к задержке и отложению судебных заседаний, назначенных в этот день.

По данным суда, по данному факту было возбуждено уголовное производство по признакам вмешательства в деятельность суда, пока продолжаются следственные действия.