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В Печерском суде Киева распылили неизвестное токсичное вещество

31 мая, 17:01
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В Печерском суде Киева распылили неизвестное токсичное вещество - фото

succo/pixabay.com

Обстоятельства привели к задержке и отложению судебных заседаний

В Печерском райсуде Киева в четверг, 30 мая распылили неизвестное токсичное вещество.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Известно, что на третьем этаже Печерского районного суда Киева определенное лицо распылило неизвестное токсичное вещество.

В результате у работников аппарата и посетителей суда возникли проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания.

Обстоятельства привели к задержке и отложению судебных заседаний, назначенных в этот день.

По данным суда, по данному факту было возбуждено уголовное производство по признакам вмешательства в деятельность суда, пока продолжаются следственные действия.

Теги:   Киев Печерский суд

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