В Печерском суде Киева распылили неизвестное токсичное вещество
В Печерском райсуде Киева в четверг, 30 мая распылили неизвестное токсичное вещество.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Известно, что на третьем этаже Печерского районного суда Киева определенное лицо распылило неизвестное токсичное вещество.
В результате у работников аппарата и посетителей суда возникли проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания.
Обстоятельства привели к задержке и отложению судебных заседаний, назначенных в этот день.
По данным суда, по данному факту было возбуждено уголовное производство по признакам вмешательства в деятельность суда, пока продолжаются следственные действия.