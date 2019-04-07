В ПЦУ заявили о преследованиях со стороны российских оккупантов в Луганске Сегодня, 08:36 604 Цей матеріал також доступний українською Елена Цыганкова/Facebook Силовики проводят обыски в храмах и домах священников Елена Цыганкова/Facebook

Управляющий Луганской епархией Православной церкви Украины, епископ Луганский и Старобельский Афанасий (Яворский) заявил, что священнослужители в Луганске подвергаются преследованиям со стороны российских оккупантов.

Об этом он сообщил в своем Facebook.



По его словам, 4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ в Луганске были проведены обыски в рамках проведения "операции Стоп-террор" службы "по борьбе с экономическими преступлениями" псевдореспублики "ЛНР".

В результате этих действий были изъяты церковная и украинская символика, церковные книги, официальная переписка, а также рабочие компьютеры.

Кроме того, обыски біли проведены и в частных домах священнослужителей, протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

"Сейчас в отношении священнослужителей ПЦУ ведутся "следственные действия", их допрашивают по 5-6 часов в день, им "рекомендовано" не покидать Луганск, но не запрещено совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ПЦУ по состоянию на конец марта перешло 500 приходов Московского патриархата.

Несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата, 15 декабря 2018 в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором была создана единая Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 6 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей вручил ему томос об автокефалии.