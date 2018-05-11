В Павлограде эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества

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Иллюстративное фото
Фото: УЦОКО

Иллюстративное фото

В пятницу, 11 мая, в общеобразовательной школе №5 Павлограда Днепропетровской области из-за распыления неизвестного вещества эвакуировали более 600 учеников, учителей и персонал школы.

Об этом Радио Свобода заявили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, в результате инцидента один человек обратился к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия.

В Павлоградском городском совете уточнили, что днем ​​в школе неустановленное лицо распылило вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение и кашель. В помещениях школы провели проветривания, дегазацию и влажную уборку.

Специалисты ГСЧС выясняют, какое именно вещество было распылено. Отобраны пробы воздуха для анализа на наличие фенола, формальдегида, аммиака.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. В общем были госпитализированы 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых.

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