В Павлограде эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества

В пятницу, 11 мая, в общеобразовательной школе №5 Павлограда Днепропетровской области из-за распыления неизвестного вещества эвакуировали более 600 учеников, учителей и персонал школы.

Об этом Радио Свобода заявили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, в результате инцидента один человек обратился к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия.

В Павлоградском городском совете уточнили, что днем ​​в школе неустановленное лицо распылило вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение и кашель. В помещениях школы провели проветривания, дегазацию и влажную уборку.

Специалисты ГСЧС выясняют, какое именно вещество было распылено. Отобраны пробы воздуха для анализа на наличие фенола, формальдегида, аммиака.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. В общем были госпитализированы 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых.