Ночью на угольной шахте в Павлограде произошел взрыв: есть пострадавшие 17 июня, 14:20 На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв (иллюстративное фото) (Фото:Михаил Волынец / Facebook)

В ночь на субботу, 17 июня, в городе Павлоград в Днепропетровской области на угольной шахте произошел взрыв метана.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В шахте в этот момент находилось около 200 работников. Трое из них травмированы, они были доставлены в больницу, сейчас их состояние стабильное и угрозы их жизни нет.

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Уточняется, что остальных шахтеров эвакуировали на поверхность.

В ДТЭК позже уточнили, что взрыв произошел на шахте Юбилейная в Павлограде. Ситуацию там сейчас стабилизировали.

«На шахте продолжается ликвидация аварии. Работа предприятия возобновится после завершения аварийных работ и комплексной дегазации горных выработок», — говорится в сообщении ДТЭК в Facebook.

Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

