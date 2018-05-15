В патрульной полиции Львова рассказали о состоянии своей сотрудницы, которую ранил ножом участник ДТП

Злоумышленник ранил патрульную, пытаясь убежать с места ДТП (на фото - место преступления)

Глава патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко 15 мая сообщил, что 28-летнюю патрульную Татьяну Сороку, которой 13 мая нанес ножевые ранения участник ДТП, перевели из реанимации в обычную палату.

"Состояние - стабильное. Идет на поправку. Полностью всем обеспечена. Проблем в лечении нет, нужно время", - передает слова Пилипенко Львівський портал.

Напомним, 42-летний участник ДТП ранил ножом патрульную, пытаясь скрыться. Ее напарник ранил и задержал нападавшего, применив табельное оружие. Жизни нападавшего ничего не угрожает.

По данным СМИ, у патрульной было ранение печени и внутренне брюшное кровотечение.