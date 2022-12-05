В парламент Финляндии внесли документ о вступлении в НАТО 5 декабря, 17:14 Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Правительство Финляндии 5 декабря внесло в парламент предложение о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Финляндии.

Правительство предлагает парламенту утвердить Североатлантический договор и Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала.

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«Правительство подало в парламент предложение о вступлении Финляндии в НАТО 5 декабря. Консультации по проекту предложения дали около 1600 мнений. Правительство рассмотрело предложение на основе ответов и дополнило обоснование уточнениями о сотрудничестве между правительством и президентом республики, роли парламента в решении вопросов по НАТО », — говорится в сообщении.

Финляндия может присоединиться к Североатлантическому договору и стать членом НАТО, когда все страны-члены НАТО ратифицируют присоединение Финляндии. В настоящее время 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали присоединение Финляндии. Ратификация Турцией и Венгрией все еще ожидается.

Законодательно, парламент может рассмотреть предложение правительства до того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протокол о вступлении Финляндии. После того, как парламент рассмотрит предложение, президент республики примет решение о вступлении Финляндии в НАТО.

Как отметили в правительстве, предложение оценивает ключевые последствия присоединения Финляндии к НАТО. Ключевые эффекты касаются, в частности, внешней политики, политики безопасности и обороны.

«Как член НАТО, Финляндия примет на себя обязательство Североатлантического договора и будет участвовать во всех аспектах Североатлантического союза. Финляндия готовится в военной форме выполнить свои обязательства по коллективной обороне согласно статье 5, включая использование вооруженной силы. Финляндия интегрирует свою оборону в коллективную оборону НАТО», — говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что в качестве члена Альянса Финляндия будет участвовать в консультациях НАТО по политике безопасности и будет участвовать в миссиях НАТО в мирное время согласно отдельной договоренности.

В предложении делается вывод, что Североатлантический договор не станет проблемой суверенитета Финляндии и ее участия в международном сотрудничестве, и что присоединение Финляндии к НАТО не будет означать значительной передачи полномочий международной организации.

«Поэтому парламент может принять решение о принятии Договора простым большинством голосов», — отметили в правительстве.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламенте 30 стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.