В оздоровительном лагере во Львовской области отравились шесть детей.
Как сообщили в пресс-службе полиции региона, дети от 6 до 11 лет были доставлены в больницу.
Предварительный диагноз - пищевая инфекция, токсоинтоксикационный синдром.
В лагере работает следственно-оперативная группа полиции. Для установления причин отравления привлечены и другие службы.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в детском лагере в Запорожской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции.
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