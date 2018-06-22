В оздоровительном лагере во Львовской области отравились шесть детей.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, дети от 6 до 11 лет были доставлены в больницу.

Предварительный диагноз - пищевая инфекция, токсоинтоксикационный синдром.

В лагере работает следственно-оперативная группа полиции. Для установления причин отравления привлечены и другие службы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в детском лагере в Запорожской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции.