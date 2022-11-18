В ОВА рассказали, есть ли угроза прорыва границы Украины российскими войсками со стороны Сумской области 18 ноября, 12:21 Украинский военный (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 18 ноября, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в ближайшие две недели нет угрозы прорыва границы Украины российскими войсками со стороны Сумской области.

«Информацией о ситуации по ту сторону границы мы владеем, и на сегодняшний день можем уверенно говорить, что ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу с Украиной на Сумщине, сейчас с той стороны не наблюдается», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, в ближайшую неделю-две нет признаков формирования каких-либо ударных группировок.

Российские оккупанты постоянно обстреливают приграничье Сумской области. В частности, за сутки, 13 ноября, войска РФ выпустили по нему 264 мин, ракет и снарядов.



Генштаб заявлял, что за минувшие сутки российские захватчики нанесли пять авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь в Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.