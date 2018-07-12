Что предложил министр инфраструктуры Омелян в ответ на действия России в Азовском море

Министерство инфраструктуры предлагает ввести зеркальные санкции в ответ на действия России в Азовском море, отметил глава ведомства Владимир Омелян. По его словам, Россия намеренно создает препятствия судам, которые следуют в украинские порты Азовского моря. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Фиксируем с апреля регулярные досмотры с целью остановки судов, которые идут в направлении Бердянского и Мариупольского портов. РФ делает это умышленно, чтобы заставить судовладельцев изменить маршруты. Должны быть наложены санкции на российские порты, которые находятся в Черном море", - отметил министр.

Кто решит вопрос задержки судов

Вопрос был рассмотрен на заседании Кабинета министров, а также, по словам Омеляна, обсуждался с представителями Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки в Страсбурге. По данным министерства инфраструктуры, в период с 29 апреля по 9 июля этого года спецподразделения Российской Федерации задержали для досмотра 93 судна, не объясняя причин.

Азовское море остается внутренними водами двух стран.

С 29 апреля по 9 июля спецподразделения РФ задержали для досмотра 93 судна, не объясняя причин

Такие меры по судоходству обе стороны могут осуществлять в рамках действующего договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Также отсутствие линии государственного контроля способствует этому.

Денонсировать соглашение с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря уже предложила группа народных депутатов. Проект постановления об обращении парламента к президенту и министру обороны внесли представители фракции Самопомич в парламент 10 июля.

Авторы постановления отметили систематические нарушения свободы судоходства, задержания и препятствования ФСБ России судозаходов в порты Украины на Азовском море.

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До летних каникул голосовать за постановление парламент не будет, отметила соавтор документа Алена Бабак. Решение ситуации в Азовском море - это задача президента на лето, добавила она.

Также Верховная Рада предлагает президенту обратиться с внеочередным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины в связи с сооружением моста через Керченский пролив и агрессивными действиями России в Азовском море. Также предлагается обязать министра обороны Украины безотлагательно прибыть на пленарное заседание парламента и доложить о ситуации, которая сложилась в Азовском море в связи с агрессивными действиями РФ.

Популистская идея демаркировки

Предложение сегодня демаркировать Азовское море является популистской и оторванной от жизни идеей, и если так сделать, то это фактически будет означать признание аннексии Крыма, отметил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник Борис Бабин.

Основная мера противодействия - это усиление институциональной способности государственной береговой службы и ВМС Украины

По его мнению, демаркировать границу морем сейчас невозможно. Проект этого постановления дальше профильного комитета не пойдет, спрогнозировал Бабин.

"Денонсация - это двусторонний процесс, она будет возможна только с согласия РФ. Нужно создать закон о внутренних территориальных водах, море и прилегающей зоне. Во-вторых, это парламентский контроль над правительственным соглашением 1993 года о разделе квот на Азове по рыболовству. Это соглашение действительно должно быть прекращено. Здесь Верховная Рада не нужна, нужно решение Кабмина", - рассказал Бабин.

Верховной Раде стоило бы заняться в условиях войны выделением из бюджета средств на развитие военно-морских сил и морской охраны, государственной пограничной службы, добавил юрист. Бабин также рассказал, что представительство президента в Крыму участвует в обсуждении санкций в отношении Российской Федерации за ее действия в Азовском море.

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Санкции, по его словам, должна применить и Украина, и ее международные партнеры. Но это лишь одна из мер противодействия. Основной мера противостояния государству-агрессору в акватории Азовского и Черного морей, а также залива Сиваш - это усиление институциональной способности государственной береговой службы и ВМС Украины, отметил Бабин.

9 июля Российская ФСБ задержала для досмотров в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или в Мариуполь и Бердянск.