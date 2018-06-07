В отеле одесской Затоки транслировали телеканалы боевиков Оплот и Новороссия

Отель заявил, что в телевизорах были установлены приложения, которые позволяют найти в интернете любой канал

Заместитель председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская обнаружила в одном из отелей Затоки (Одесская область) провайдеров, которые транслируют телеканалы боевиков Оплот и Новороссия.

"Сразу в отеле, недалеко от моря, в 900 км от Донецка и 1200 от страны-оккупанта. И это не приграничный район в ПМР", - сообщила она 6 июня.

Чиновница обратилась в Службу безопасности Украины, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и ее представителя Сергея Костинского, а также в Министерство информационной политики.

По состоянию на четверг, 7 июня, СБУ ликвидировала возможность трансляции ресурсов террористов.

В отеле оперативно отреагировали на обращение Бобровской и заявили, что не отвечают за особенности работы приложений, установленных производителем телевизоров.

"Мы хотели бы уточнить, что наш провайдер интернет-услуг АТВ + предоставляет гостинице только интернет, а просмотр телеканалов возможен в формате он-лайн через популярное приложение peers.tv, установленное фирмой-производителем Samsung в каждом из 58 телевизоров на территории отеля" - отметили предприниматели.

Ранее Нацсовет назначил телеканалу Интер внеплановую проверку из-за фильма Офицеры.